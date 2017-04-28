Rusların Mayıs Ayı Tatili İçin Gözde Ülkesi Türkiye

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), tur satışları verilerine dayanarak Mayıs tatili için yurtdışına çıkmayı tercih eden Rusların Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

"TÜRKİYE MUTLAK LİDER OLDU"

ATOR'un yayınladığı açıklamada, "Bu yılki Mayıs tatili için yurtdışına gitmeyi planlayanlar için, Türk otelcilerin erken rezervasyonlara ve Mayıs'ın tatil günleri için sağladığı benzeri görülmemiş indirimlerin sayesinde Türkiye mutlak lider oldu" ifadelerine yer verildi.

ATOR'un değerlendirmesine göre Mayıs tatilini Türkiye'de geçirmeyi planlayanlar, yurtdışına çıkacak olan tüm Rus turistlerin sayısının en az yüzde 30-35'ini oluşturuyor.

Sputnik'in haberine göre ATOR ayrıca bu yıl Avrupa'nın da Rus turistlerin arasında oldukça popüler bir destinasyon olduğunu bildirdi. Buna göre Mayıs tatili için Avrupa'ya gitmek isteyen Rus turistlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki talebe göre yüzde 30 ile 40 arasında, bazı Avrupa ülkelerine olan talep ise birkaç kat arttı.

BDT ÜLKELERİ ARASINDA EN POPÜLER TERCİHLER ERMENİSTAN VE GÜRCİSTAN

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında Rusların Mayıs tatili için seçtikleri en popüler destinasyonlar Ermenistan ve Gürcistan oldu. Söz konusu ülkelere olan talep, geçtiğimiz yıla göre ilk kez artmış oldu.

UZAKDOĞU'DA MUTLAK FAVORİ TAYLAND

Rusların bu yılki Mayıs tatilini geçirmek istedikleri Uzakdoğu ülkeleri arasında mutlak favorilerse Tayland, Vietnam, Goa Adaları (Hindistan), Hainan (Çin) ve Bali (Endonezya) oldu.

Mayıs tatillerini Rusya'da geçirmeyi tercih edenlerse başta Soçi olmak üzere Krasnodar bölgesini ve Kırım'ı seçti.