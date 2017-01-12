'Rusların Karpatlar'dan Gelmesini İstemiyoruz"

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, Macar hükümetinin Rusya ile işbirliğini güçlendirmek istediğini ama ulusal çıkarlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Hükümetin tavrı ise net; Rusların Karpatlar'dan gelmesini istemiyoruz. İki ülke arasında, net, dürüst ve birbirine saygıya dayanan bir ilişkinin olması Macar ekonomisinin çıkarınadır." dedi.



Lazar, düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



2 Şubat'ta Macaristan'ı ziyaret etmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ekonomi ve enerji işbirliği ve Macaristan'ın çalışır durumdaki tek nükleer güç santrali olan Paks hakkında görüşeceğini belirten Lazar şöyle konuştu:



"İster Batı'dan ister Doğu'dan olsun ulusal çıkarımızdan bir santimetre bile olsa vazgeçmemiz söz konusu olamaz. Nükleer santralin yeni bloku inşa edilmezse ülkenin Rusya'ya karşı enerji bağımlılığı daha da artacak. Hükümetin tavrı ise net; Rusların Karpatlar'dan gelmesini istemiyoruz. İki ülke arasında, net, dürüst ve birbirine saygıya dayanan bir ilişkinin olması Macar ekonomisinin çıkarınadır."



Hükümet yetkililerinin, sivil toplum kuruluşlarının sıkıştırılması gerektiği yönündeki açıklamaları ve ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yöneticilerine mal bildirimi zorunluluğu getirilmesi yönünde yasa tasarısı hazırlanmasını değerlendiren Lazar, "Düşüncelerini yurt dışından kimin etkilemeye çalıştığını bilmeye herkesin hakkı var. Şu an sivil toplum kuruluşları hakkında böyle bir zorunluluk yok ama Adalet Bakanlığı herkesi kapsayacak şekilde bir tasarı hazırlayacak. Hükümet hiç kimseyi 'temizlemek' istemiyor." dedi.



Yapılan dış yardımlarla yarım milyon sığınmacının Macar sınırına getirildiğini de iddia eden Lazar, "Örneğin açık bir şekilde görülüyor ki dış yardımlarla yarım milyon sığınmacının Macar sınırına getirilmesini örgütlediler. Amerikalı işadamı George Soros birçok defa Macaristan'da gerçek muhalefet eksikliğinden dolayı kendisinin ve ağının muhalefet olduğunu açıkladı." diye konuştu.