Ruslara Türkiye'yi Yeniden Anlatacaklar
TÜROFED Başkanı Ayık, Mayıs ayında Moskova'da düzenlenecek ve 3 gün sürecek festivalde, Türkiye'yi her yönden Rus halkına tanıtacaklarını belirtti.
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