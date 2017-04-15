Ruslara Kimlikle Seyahat Hakkı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebildiklerini hatırlatarak bunun Rus vatandaşları için de olabileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebildiklerini hatırlatarak bunun Rus vatandaşları için de olabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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