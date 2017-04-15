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Ruslara Kimlikle Seyahat Hakkı
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Ruslara Kimlikle Seyahat Hakkı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebildiklerini hatırlatarak bunun Rus vatandaşları için de olabileceğini söyledi.

Ruslara Kimlikle Seyahat Hakkı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebildiklerini hatırlatarak bunun Rus vatandaşları için de olabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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