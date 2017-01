Ruslar Trump Döneminde İlişkilerde Büyük Değişiklik Beklemiyor

Donald Trump'ın Rus destekçileri Kasım ayında seçim zaferinin açıklanmasıyla Moskova'da büyük coşku yaşasa da Ruslar Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerde çok fazla değişiklik beklemiyor.



Trump'ın, Putin'e dönük sıcak mesajlarına rağmen güvenlik ve dışilişkilerle ilgili seçtiği isimlerin ağzından çıkan ortak bir değerlendirme var: "Rusya bir tehdittir."



Trump'ın yemin törenine iki gün kala dünyanın geri kalanı gibi Moskovalılar da Rusya-ABD ilişkisinin ne yöne doğru evrileceğini merak ediyor:



"Amerikalıların her zaman kendi politikaları vardır. Bence en üst düzeyde hafif bir yakınlaşma olacak ancak kendi yollarını takip etmeye devam edecekler."



"Birleşik Devletlerde başkan her şeye karar vermiyor. Tabi ki kontrol ve denge için bir çok sistemleri var. Elbette kendi etkisi de var. Fakat genel olarak bize karşı tutum aynı yönde olacak."



ABD istihbaratı Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarından geri adım atmazken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu iddiaları reddederek, Avrupalı lidferlerin başkan adayı Hillaruy Clinton'a verdikleri desteklere dikkat çekti. Lavrov, "ABD müttefiki olan bir dizi ülkenin liderleri, açık bir şekilde Hillary Clinton için kampanya yaptılar. Angela Merkel, François Hollande, Theresa May ve diğer Avrupalı liderler bunu aktif bir şekilde yapıyordu. Dahası Hillary Clinton için doğrudan kampanya yürütmenin yanı sıra, Avrupa ülkelerinin resmi temsilcileri Donald Trump'ı şeytanlaştırmaktan geri kalmıyorlardı." dedi.



Ancak ilişkilerde bir değişiklik çabuk gerçekleşebilir. Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Rusya'nın terörizm ile mücadelede veya ABD açısından önemli diğer hedeflere ulaşmada yardım etmesi durumunda yaptırımları kaldırabileceğini açıklamıştı.



