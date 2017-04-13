Ruslar Hükümete Güveniyor

Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VCİOM) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Rusların yüzde 75'inin hükümetin halkı terörden koruyabileceğine inanıyor.



Rus Kamuoyu Araştırma Merkezinin 3 Nisan'daki St. Petersburg metro saldırısından sonra 7-9 Nisan tarihleri arasında düzenlediği bin 800 kişinin telefonla katıldığı anket sonuçlarına göre, Rusların yüzde 75'i hükümetin halkı terörden koruyabileceğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 26'sı terör eylemlerini azaltmak için öncelikli olarak güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi, yüzde 15'i ise vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Sonuçlar, Rus hükümetinin koruma yetkisine güvenen vatandaşların sayısının geçen yıl yüzde 38 olduğunu, bu yıl ise bu rakamın yüzde 52'ye çıktığını ortaya koydu. Halkın yüzde 98'inin St Petersburg metro saldırısından haberdar olduğu belirtildi.



Katılımcıların yaklaşık yüzde 30'u metro saldırısını terör örgütü DEAŞ'ın, yüzde 12'si ise diğer teröristlerin gerçekleştirdiğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 52'si saldırının önlenebileceğine inanıyorken, yüzde 40'ı önlenemeyeceğini düşünüyor. Araştırma Merkezinin Yöneticisi Konstantin Abramov'a göre, Rus vatandaşlarının St. Petersburg'daki metro saldırısı hakkında fazla bilgi edinmeleri, güvenlik dahil olmak üzere toplumun temel değerlerine yönelik tehdit oluşturabilir. - MOSKOVA