Rus ve İranlı Diplomatları Taşıyan Bir Uçağın Sana'ya İndiği İddiası

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, geçen yıl ağustos ayından bu yana uçuş yasağı uyguladığı Sana Uluslararası Havalimanı'na, Rus ve İranlı diplomatları taşıyan bir uçağın iniş yaptığı ileri sürüldü.



Sana Uluslararası Havalimanı'ndaki Husi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sana'daki Rus ve İran büyükelçiliklerinin bazı diplomat ve görevlilerini taşıyan bir Rus uçağı, havalimanına indi. Ayrıca aynı uçak söz konusu büyükelçiliklerin başka bazı diplomat ve görevlilerini alarak havalimanından ayrıldı.



Söz konusu uçağın havalimanına iniş için koalisyon güçlerinden izin almış olabileceği tahmin ediliyor.



Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'dan Rusya ve İran dışındaki tüm yabancı diplomatik misyonlar ayrıldı. Rusya ve İran büyükelçilikleri maslahatgüzarların yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, geçen yıl ağustos ayından bu yana Sana Uluslararası Havalimanı'nda uçuş yasağı uyguluyor.