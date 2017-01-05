Rus ve Azerbaycanlı Yelkencilerin Gözdesi Bodrum

ALİ BALLI - Rus ve Azerbaycanlı yelkenciler ülkelerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum'da kamp yapmayı tercih etti.



Türkiye'ye gelen Rus ve Azerbaycanlı yelken takımları, Bodrum'un İçmeler mevkisindeki Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nde kampa girdi. 30'a yakın yelkenci 13 Ocak 2017 tarihine kadar ilçede hem antrenman yapma hem de birlikte güzel vakit geçirme fırsatı yakalayacak.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Antrenörü Serdar Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan Milli Takımı ve Rusya takımlarını Bodrum'da misafir ettiklerini söyledi.



Yaklaşık bir hafta süreyle sporcuların ilçede kamp yapacağını ifade eden Çiçek, yabancı ve Türk sporcuların kaynaşması için güzel bir yarışta organize ettiklerini belirtti.



Yabancı sporcuların Türkiye'ye gelmesinin kendileri için de çok önemli olduğunu ifade eden Çiçek, "Bodrum zaten yurt dışında çok popüler bir yer. Yelkende son yıllarda ciddi bir yükselişi söz konusu. Bütün bunlar Bodrum'u ön plana çıkarıyor." dedi.



Rusya takımıyla sportif anlamında çok ciddi ilişki içerisinde olduklarını ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:



"Moskova'dan gelen Vodnik Takımının bu yıl dördüncü kışları. Sürekli antrenmana geliyorlar. Sportif anlamında herhangi bir sıkıntımız yok. Azerbaycan takımı yelkende çok yeni. Başlarındaki genel koordinatör de bir Türk. Onlar da gelişmek istiyorlar. Orada mevsim koşulları suya çıkmak için uygun değil. O yüzden kışları Bodrum'u değerlendiriyorlar."



Çiçek, hava koşulları uygun olduğu takdirde, Rusya, Azerbaycan ve Türk takımlarıyla antrenman yarışı yapacaklarını da sözlerine ekledi.



"Bodrum antrenman için mükemmel bir yer"



İlçeye Moskova'dan 5 sporcuyla gelen Yacht Club Vodnik Takımı Antrenörü Anatoly Parfenenko de Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Bodrum'un antrenman için mükemmel bir yer olduğunu kaydeden Parfenenko, "Biz Moskova'dan geliyoruz ve şu anda ülkemizde sıcaklık sıfır derece. Her yerde kar var. Türkiye'ye üç kez geldik. Türkiye'nin yardımseverliğinden dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.



14 yıldır İtalya'da yaşamını sürdüren eski Türkiye Mili Takımı antrenörlerinden şimdi ise Azerbaycan Yelken Federasyonu Spor Menajeri Burcu Algon Giorgianni de ilçeye Bodrum Belediyesince davet edildiklerini anlattı.



Optimist ve laser sporcularıyla geldiklerini belirten Giorginanni, "Gündüz 15 dereceye kadar sıcaklık yükseliyor. Yelken olanakları da çok iyi. Rüzgar koşulları da tam istediğimiz gibi. Sporcularımız günde ortalama 5 saat antrenman yapıyor." ifadesini kullandı.



"Türkiye yelkende çok ileride"



Azerbaycan Yelken Federasyonu'nun yeni kurulduğuna değinen Giorgianni, geçen yıl faaliyete geçtiklerini hatta Avrupa şampiyonasına bile katıldıklarını kaydetti.



Takımda temmuz ayında yelkene katılmış sporcuların bulunduğunu ifade eden Giorgianni, "Azerbaycan da yelken sporu yeni olduğu için büyük bir popülaritesi var. Sporcular çok zevkle katılıyor bu spora. Türkiye'deki yelkencilik çok ileri seviyede. Biz de onların peşine takıldık ve onların seviyesine geleceğiz." diye konuştu.



Yelken sporuna yaklaşık 6 ay önce başlayan 11 yaşındaki Azerbaycanlı sporcu Ömer İsmailov, bu sporu severek yaptığını söyledi.



Türkiye'de antrenman yapmanın çok keyifli olduğuna değinen İsmailov, "Bodrum'a ilk kez geliyorum. Bugün denize açılacağız. Dalgalarda var ama buna rağmen çıkacağız. Bu sporu çok seviyorum. İleri de ya yelkenci ya da futbolcu olmak istiyorum." dedi.