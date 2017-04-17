Rus Uzman: Türkiye'deki Referandum Sonuçları Meşru

"Adil seçimler için" adlı gözlemciler komitesinin üyesi Yaroslav Avilov Türkiye'deki anayasa referandum u sonucunun, İskoçya ve Brexit referandum larının sonuçlarına benzediğini açıkladı. Bu gibi ana reformlar son zamanlarda toplumları eşit parçalara ayırdığını vurgulayan Avilov, destekçiler ve karşıtlar arasında ortaya çıkan çok yakın sonuçların referandum sonuçlarının meşruiyetini gösterdiğini kaydetti.



Avilov Türkiye'deki anayasa referandum u ile ilgili şöyle konuştu;



"Brexit ve İskoçya referandum larının deneyimine göre bunun gibi kilit reformlar toplumları eşit kısımlara bölüyor. ve onlara çok benzer olan Türkiye'de elde edilen sonuç referandum un meşru olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'nin son yıllardaki siyasi durumu istikrarsız koşullarındayken destekçilerin sayısı % 70 ve fazlasını gösterseydi sonuçlara şüpheli diyebilidik . Ama bu sonucun Türk vatandaşlarının gerçek iradesini yansıttığını düşünüyorum"



Avilov, "Adil seçimler için" komitesinin Türkiye'ye gözlemci göndermediğini ama uzmanlarının referandum u uzaktan takip ettiğini kaydetti.



(Tatiyana Şuvalova / İHA)