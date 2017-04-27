- Rus uçakları İdlib'de hastane bombaladı: 7 ölü, onlarca yaralı



İDLİB - Bu sabah Rus uçakları, Suriye'nin Kuzey Batısında İdlib yakınlarında bir hastaneyi bombaladı. Hasta ve sağlık görevlilerinden 7 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları Ma'arretü'n-Nu'man şehrinin güney doğusundaki Deyr el Şarki kasabasındaki Üniversite hastanesini bombaladı. Dört defa düzenlenen hava saldırısında hasta ve sağlık görevlilerinden 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sağlık görevlisi de yaralandı.

Enkaz altında kalanlar sebebiyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Yaralılar Ma'arretü'n-Nu'man şehrindeki hastanelere nakledildi. Nisan ayı içinde aynı şehirde 7 hastanenin bombalandığı ifade edildi.

Bombalamada hastane binası ve sağlık cihazlarının zarar görmesi sebebiyle hastane hizmet edemez duruma geldi. Hastane daha önceki bombalanma sebebiyle hizmet dış kalmış ve yeni hizmete alınmıştı. Rus uçakları İdlib'in kuzeyindeki mülteci mahallesi Maarzita kasabasının etrafını da bombaladı. Bombalama sebebiyle çıkan yangından mahalle sakinlerinin çadırları ve eşyaları yandı.

Rejim uçakları, Şam'ın doğusundaki Gabun Mahallesini de füzeler ve boru bombalarıyla bombaladı. Rejim güçleri bombalanın ardından karadan şehre saldırmaya çalıştı.