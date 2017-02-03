Ermenistan'da Rus hava kuvvetlerinin tatbikat yaptığı bildirildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erivan yakınlarındaki Erebuni askeri üssünde görevli Mig-29 uçakları tatbikata başladı.
Tatbikat kapsamında uçakların çeşitli eğitim uçuşları yaptıkları ve manevralar gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Erebuni Rus askeri üssü 1995 yılında faaliyete başladı. Üste Mig-29 uçaklarıyla Mi-24P ve Mi-8MT helikopterleri mevcut.
Rus Uçakları Ermenistan'da Tatbikat Yapıyor
Ermenistan'da Rus hava kuvvetlerinin tatbikat yaptığı bildirildi.
Ermenistan'da Rus hava kuvvetlerinin tatbikat yaptığı bildirildi.