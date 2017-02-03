Rus Uçakları Ermenistan'da Tatbikat Yapıyor

Ermenistan'da Rus hava kuvvetlerinin tatbikat yaptığı bildirildi.

Rus Uçakları Ermenistan'da Tatbikat Yapıyor

Ermenistan'da Rus hava kuvvetlerinin tatbikat yaptığı bildirildi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erivan yakınlarındaki Erebuni askeri üssünde görevli Mig-29 uçakları tatbikata başladı.

Tatbikat kapsamında uçakların çeşitli eğitim uçuşları yaptıkları ve manevralar gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Erebuni Rus askeri üssü 1995 yılında faaliyete başladı. Üste Mig-29 uçaklarıyla Mi-24P ve Mi-8MT helikopterleri mevcut.

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