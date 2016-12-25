Rus Uçağı Tu 154 Nerede Düştü? Rus Uçağının Kaza Sebebi Nedir?

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait içinde 92 kişi bulunan Tupolev Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra irtibatın kesildiği bildirildi. Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra Karadeniz'de düştüğü öğrenildi. Peki Rus uçağı Tupolev Tu-154 ne zaman düştü? Uçak nereye gidiyorudu ve uçağın enkazı nerede bulundu? İşte tüm detaylar.

TU-154 RUS UÇAĞI NEREDEN KALKTI, NEREYE GİDİYORDU?

Moskova'dan havalandıktan sonra Rusya'nın Soçi kentinde yakıt ikmali için durup tekrardan kalkan uçak, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne gitmekteydi. Uçağın yola ilk 05.25'te Adler hava üssünden çıktığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı basın departmanından yapılan açıklamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni Yılını kutlamak için giden Rusya Silahlı Kuvvetleri, sanatçılar ve çeşitli Rus basın mensuplarından oluşuyordu.

RUS UÇAĞI NEREDE DÜŞTÜ? KAZA NE ZAMAN OLDU?

Kaynakların belirttiğine göre kaza sabah 05.00-06.00 saatleri arasında Karadeniz üzerinde gerçekleşti. Tupolev Tu-154 tipi uçağın Soçi kentinden kalkışından birkaç dakika sonra düştüğü tespit edildi. Uçağın parçalarına kıyıdan 1.5 kilometre uzaklıkta rastlandığı belirtildi. Uçağın parçalarının Karadeniz'de 50 ila 70 metre derinlikte bulunduğu açıklandı. Yolcuların şahsi eşyalarına ulaşıldığı öğrenildi.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ? KAZA, TERÖR SALDIRISI MIYDI?

Yetkililer kazanın terörle alakalı olmadığını düşündüklerini söyledi. Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre daha önce Tupolev Tu-154 tipi uçağın radardan kaybolduğu belirtildi. Kazanın pilotaj veya teknik arızadan dolayı düşmüş olabileceği belirtildi.

Tu-154 askeri uçağının pilotu olan Roman Volkov, ölen kişilerin arasında bulunuyor. Rusya'nın yaptığı açıklamaya göre, Roman Volkov, 3.000 saatten fazla uçuş tecrübesi bulunan, deneyimli ve üst sınıf bir pilottu. Rus meteoroloji uzmanları, havanın uçuş için elverişli olduğunu söylüyor. Kalkıştan birkaç dakika sonra düşen uçağın, ani bir manevra ile u dönüşü yaptığı sırada kontrolünü yitirdiği yorumları yapılıyor. Uçak trafiğini izleyen kuruluşlar, uçağın radar görüntüsüne dair hiçbir iz bulamadı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın kalktıktan 2 dakika sonra radardan kaybolduğunu ifade etti. Konaşenkov, uçağın 05.25'te Adler hava üssünden havalandığını, 05.27'de de radardan kaybolduğunu belirtti.

KARADENİZ'DEKİ UÇAK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Uçakta 8 mürettebat, 9 gazeteci, 64 koro mensubuyla birlikte 92 kişi bulunduğu belirtiliyor

UÇAK KAZASINDA ÖLEN GAZETECİLERİN İSİMLERİ RESMEN AÇIKLANDI

Rus NTV televizyonu, Tu-154 uçağında üç çalışanının bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre düşen uçakta NTV muhabiri Mihail Lujnetskiy, kameraman Oleg Pestov ve ses operatörü Yevgeniy Tolstov vardı. Zvezda televizyonu da üç çalışanının düşen Tu-154 tipi uçakta bulunduğunu açıkladı. Muhabir Pavel Obuhov, kameraman Aleksandr Suranov ve kameraman yardımcısı Valeriy Rjevskiy Suriye'ye giden uçakta yer alıyordu. Enkaz bölgesinde kurtarma ve kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Ölenlerin listesi ve detayları diğer haberlerimizde:

2015 RUS SU 24 UÇAĞI KRİZİ YAŞANMIŞTI

2015 Rus Su-24 uçağının düşürülmesi, 24 Kasım 2015 tarihinde Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-24M tipi uçağın sınır ihlali gerçekleştirmesinden dolayı Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesi olayıdır. Aynı zamanda 1950'li yıllardan beri ve Soğuk Savaş süreci sonrası ilk kez bir NATO üyesi ülke tarafından doğrudan Rus uçağı düşürüldü.Rusya, Suriye İç Savaşı'na müdahil olduğundan beri ilk ciddi kaybını bu olay neticesinde yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Türk hava sahasını ihlal eden uçak, beş dakika içerisinde on defa uyarılmasına rağmen sınır ihlaline son vermeyince angajman kuralları gereği iki Türk F-16 uçağı tarafından vuruldu.Uçak, Suriye Türkmen Ordusu'nun kontrolündeki Bayırbucak bölgesine düştü. Uçaktaki iki pilot paraşüt ile atlamasına rağmen, pilotlardan biri Suriye Türkmen Ordusu'na bağlı 10. Tümen tarafından ölü olarak ele geçirildi. Diğer pilot sağ olarak Lazkiye'deki Rus üssüne ulaştırıldı.