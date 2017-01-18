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Rus Turistler 'Yeniden Türkiye' Dedi
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Rus Turistler 'Yeniden Türkiye' Dedi

Rusya'da, erken rezervasyon tatil satışlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye ait olduğu bildirildi.

Rus Turistler 'Yeniden Türkiye' Dedi

Rusya'da, erken rezervasyon tatil satışlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye ait olduğu bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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