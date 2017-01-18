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Rus Turistler 'Yeniden Türkiye' Dedi
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Rus Turistler 'Yeniden Türkiye' Dedi
18 Ocak 2017 Çarşamba 15:32
Rusya'da, erken rezervasyon tatil satışlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye ait olduğu bildirildi.
Rusya'da, erken rezervasyon tatil satışlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye ait olduğu bildirildi.
Kaynak:
Dunya.com
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