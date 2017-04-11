Rus Turistler, Türkiye Rezervasyonlarını Değiştiriyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'ye charter uçuşların iptal edilmesi ihtimali nedeniyle, Rus turistlerin Türkiye rezervasyonlarında değişiklik talep ettiklerini bildirdi.



Lomidze yaptığı açıklamada, "İnsanlar arayıp duruyor. Endişeli aramalar çok fazla. Bir iptal söz konusu değil ancak insanlar tarih değişikliği istiyorlar" dedi.



Tur operatörlerinden durumun açıklanmasını isteyen Lomidze, ATOR'un bu konuda yeterince bilgisi olmadığını, bu tür uçuşların iptal edilip edilmeyeceğinden haberdar olunmadığını açıkladı. - MOSKOVA