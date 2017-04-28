Rus Turistler Havalimanında Su Takıyla Karşılandı

RUSYA'dan Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na 336 yolcusuyla gelen turizm sezonunun ilk uçağı, su takı oluşurularak karşılandı.



Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Dalaman'a turizm sezonun ilk uçağının gelmesi nediniyle tören düzenlendi. Uçak, piste inmesinin ardından havalimanında bulunan itfaiye ekipleri tarafından oluşturulan su takının altından geçti. Uçağın yolcuları için YDA Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde özel bir karşılama yapıldı.



YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Rusya'dan bekledikleri ilk uçağın Rusya'nın Moskova'dan Dalaman'a 336 yolcusuyla dolu olarak geldiğini belirterek, "Rusya bizim için önemli bir pazar. Önümüzdeki günlerde bölgeye çok sayıda Rus turist bekliyoruz. Özellikle Dalaman bölgesini çok sevdiği için, tatil planlarını erteleyen çok sayıda Rus turistin bu sene bölgemize gelerek bir rekor kıracağını düşünüyorum" dedi.



Güvenç, Rusya pazarında ivmeyi artırmak için Rusya'dan Dalaman'a uçak seferlerinin yapılacağı şehirlerde, tanıtım günleri yaptıklarına dikkati çekip, "Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini de alıyoruz. Özellikle, Bakanlığımızın Tanıtma Genel Müdürlüğü'ne destekleri için teşekkür ediyoruz. Dalaman bölgesi doğası, tarihi güzellikleri ve turistik aktiviteleri insanları cezbeden bir bölge. Rusya'da sadece Moskova değil, çok sayıda şehirlere girildi, penetrasyon iyi oldu. Ayrıca uçuş frekansı artırıldı. Çeşitli kurumlarla işbirliği geliştirildi ve yakın gelecekte daha fazla bölgeden daha sık uçuşlar gerçekleşecek. Yeni ve çok fonksiyonlu terminal inşaatımız bütün hızıyla devam ediyor. Yolcu profiline uygun yolcu konforu üst düzeye çıkacak" diye konuştu.



RUSYA'DAN 8, UKRAYNA'DAN 3 ŞEHİRDEN DALAMAN'A UÇAK SEFERİ



ANEX Tour Dalaman Bölgesi Kontrat Müdürü Mustafa Özden de ise şu bilgileri paylaştı:



"Anex Turizm Group bünyemizde olan Azur Air Rusya uçak firmamız ile bugün ilk misafirlerimiz Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Toplam 336 misafir ile Moskova'dan uçağımız çok özlediği ve hasret duyduğu bölgemize geldi. Onlarla buluşmak bizlere de ayrı şevk ve heyecan verdi. Rus halkı her zaman Türkiye'yi ikinci evi olarak görmüştür. Bizler Anex Tour olarak misafirlerimize en içerikli ürün ve paketler oluşturarak her kategoride tatil imkanı sunuyoruz. Bu yıl dünyada olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa, Dalaman bölgesine Bağımsız Devletler Topluluğu pazarları tarihinde 120 bin gibi bir kapasite ile en büyük yolcu sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Rusya'dan 8, Ukrayna'dan 3 şehir olmak üzere uçuşlarımız bugün itibari ile başladı."



Dalaman'a gelen Rus turistler ise Dalaman bölgesini çok sevdiklerini anlatarak, tatillerini Marmaris ve Fethiye'de geçirmek için aylardır beklediklerini söyledi.



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