Antalya Rus turistler, havalimanında su takıyla karşılandı Rus turistler, havalimanında su takıyla karşılandı Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesini getiren uçak, havalimanında itfaiye araçlarının su takıyla karşılandı. Uçaktan inen turistler çiçek ve çilekle karşılandı. Rus turistleri taşıyan uçak, 188 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 733/800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için sürpriz bir karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına inişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. Saat 10.55'te uçaktan inen yolcular, havalimanı personeli tarafından çiçek ve çilekle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Parti'li Adil Çelik, TAV Gazipaşa İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turist müzik eşliğinde pasta kesti. Gelen tatilcilere çeşitli hediyeler verildi.