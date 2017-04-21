Rus Turistler, Havalimanında Su Takıyla Karşılandı
Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesini getiren uçak, itfaiye araçlarının su takıyla karşılandı.
GAZİPAŞA- Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesini getiren uçak, itfaiye araçlarının su takıyla karşılandı. Uçaktan inen turistlere de çiçek ve çilek verildi.
Rus turistleri taşıyan uçak, 188 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 733/800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için sürpriz bir karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına inişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. Saat 10.55'te uçaktan inen yolcular, havalimanı personeli tarafından çiçek ve çilekle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, TAV Gazipaşa İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turist müzik eşliğinde pasta kesti. Gelen tatilcilere çeşitli hediyeler verildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hem Alanya, Gazipaşa, hem de ülkemiz için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "İlk kez Alanya Gazipaşa'ya tarifeli Rusya'dan direkt uçuşlar yapılıyor. Bu yıllardır arzu ettiğimiz bir projeydi. Rusya ile ilişkilerimizi pekiştirmek adına güzel bir organizasyon. Hem bölgemizde yaşayan yabancıların tarifeli seferlerle gidiş gelişlerine hem de turizme katkısı olacaktır" dedi.
Gaziapaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise ilçeye ilk kez Rusya Moskova'dan tarifeli uçuşların başladığını belirterek, "Bu bizim dönüm noktamız. Alanya Gazipaşa ve Anamur'a hitap eden havaalanımızın memnuniyetle devam etmesini diliyoruz. Daha güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.
Alanya Gazipaşa Havaalanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, birçok havaalanına ev sahipliği yaptıklarını, ilk kez Rusya'dan bir hava firmasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bizim için anlamlı ve onurlu bir şey. Gerek ülkemiz ve yöremiz için anlamlı bir destinasyon. TAV olarak ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Rusya'dan gelen ilk uçak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Alanya için ve Gazipaşa turizminin gelişimi için bu uçuşun büyük önemi var. Bundan sonra devamının geleceğini biliyoruz. Pobeda ile başlayan geliş, akabinde Corel, Anex ve Pegas ile devam edecek. Bu havaalanı da hakettiği seviyeye ulaşacak" diye konuştu.
Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 26 ve 28 Nisan'da Rus tatilcileri getirecek 2 uçak daha iniş yapacak.
- Antalya