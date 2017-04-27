Rus Turistler 'Charter' ile Alanya'ya Geldi

Rusya'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na charter seferi ile gelen ilk Rus turist kafilesi su takı, çiçek ve çileklerle karşılandı.

Rus Turistler 'Charter' ile Alanya'ya Geldi

Rusya'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na charter seferi ile gelen ilk Rus turist kafilesi su takı, çiçek ve çileklerle karşılandı.

Kaynak: Dunya.com

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