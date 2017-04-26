Rus Turistler 'Charter' Ile Alanya'ya Geldi

Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi.



Moskova'dan kalkan Royal Flight havayolu şirketine ait boeing 737-800 tipi uçak 189 yolcusuyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geleneksel havacılık seremonisi "su takı" ile karşılanan turistlere karanfil, çilek, Rusça tanıtım materyalleri ve çeşitli hediyeler verildi.



Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Nisan'da Rus havayolu şirketi ile ilk kez tarifeli uçakla Rus turistlerin geldiğini söyledi. Corel Travel'in charter seferiyle ikinci kafile Rus grubunun bölgelerine gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Alanya bölgesinin Rus pazarında geçen yıldan çok daha farklı bir müşteri kitlesine sahip olacağını dile getiren Sili, "Buraya gelen müşterilerimizin memnuniyeti açısından Alanya Gazipaşa Havalimanı önem arz ediyor. Rusların Alanya'ya ilgisini biliyoruz. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya'ya Rusya'dan gelen ilk charter seferinin bölge için güzel bir gelişme olduğunu belirtti. Geçen hafta tarifeli sefer ile gelen Rus turistlerin ardından bölgeye Corel firmasının günlük charter seferlerinin başladığını anlatan Yücel, "Tüm zorluklara rağmen sezonun dolu dolu geçeceğini, geçen yıldan daha iyi geçeceğini söylemiştik ve söylemeye de devam ediyoruz." diye konuştu.



Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de Royal Flight havayolu şirketinin ilçelerine ilk seferini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bölgeye yeni havayollarının da geleceği bilgisini veren Çelik, "Burada emeği olanlara teşekkür ediyorum. Gazipaşa, Alanya ve Anamur için hayırlı olacak. Kapılarımız ve gönüllerimiz açık." dedi.



Odeon Tours Yer Hizmetleri Türkiye Genel Müdür Vekili Ozan Somaklar ise Gazipaşa Havalimanı'na Rusya'dan bir ay boyunca, her gün bir uçuş ile haftada bin 300 turistin geleceğini söyledi. Mayıs sonlarında bu sayının iki uçağa çıkacağını anlatan Somaklar, "St. Petersburg'da da 27 Mayıs itibarı ile uçuşlar başlıyor ve Gazipaşa'da her gün 3 uçağımızı karşılıyor olacağız. Ekim ayına kadar sürecek olan uçuşlarda toplam yaklaşık 55 bin yolcumuzu Gazipaşa'dan karşılamayı ve tekrar ülkelerine geri yolcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



"Umarım ilişkilerimiz gelişir"



Yolculardan İrina Krohina, Rusya'da turizm şirketinde çalıştığını belirterek, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin iyi olması bizi de mutlu ediyor. Umarım ilişkilerimiz çok daha gelişir" dedi.



İlk kez Türkiye'ye gelen Arina Markaryan ise "Hep Türkiye'ye gelmek istedim, nihayet geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Deniz, kum, güneşiyle muhteşem ülke." diye konuştu.



Ekaterina İvanova ise bir aylık tatil için Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Dinlenmek, yüzmek ve güneşlenmek istiyorum. Daha önce de iki kez geldim bu kez Alanya'yı daha çok öğrenmeye vakit ayırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Rus turistler daha sonra otobüslerle kalacakları otellere hareket etti.