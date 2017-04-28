Rus Turistler Alanya'da

Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na Rusya'dan sezonun ikinci charter seferi düzenlendi.



Moskova'dan kalkan Azur Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçak, 189 yolcusuyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na indi.



Geleneksel havacılık seremonisi "su takı" ile karşılanan uçaktaki yolculara karanfil, çilek, Rusça tanıtım materyalleri ve çeşitli hediyeler verildi.



Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşların gelişerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.



Devletler arasında önemli olanın "karşılıklılık" ve "denge" olduğuna işaret eden Sili, "Bu açıdan baktığımızda geçen senedeki uçak krizi bu seneye yansımadı. Bu, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin düzelmesi açısından çok ciddi adımlar atıldığı anlamına geliyor. Bu sürecin çok daha ilerleyerek gelişeceği anlamına geliyor." dedi.



Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu ise Gazipaşa'ya ilk uçuşlarını yaptıklarına değindi. 189 kişilik uçağın tamamen dolu olduğuna değinen Karasu, "Önümüzdeki 10 gün için de uçakların tamamı dolu. Burada müşteri sıkıntımız yok. Sezonun gittiği yere kadar gideceğiz. Sezon sonuna kadar her gün uçuşumuz var." diye konuştu.