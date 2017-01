Rus Turistin Tercihi Yine Türkiye"

AYŞE YILDIZ - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, erken rezervasyonlarda Rusya'dan çok ciddi bir talep olduğunu belirterek, "Erken rezervasyonların yüzde 50'sinin Türkiye olması, bizim 2017'de Rusya'dan beklediğimiz 3 milyon trendinin yakalanacağının göstergesi." dedi.



Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı için özellikle Rusya'dan son gelen verilerin çok iyi olduğunu ifade etti. Rusya'dan yapılan erken rezervasyonların 2015'in aynı döneminin erken rezervasyonlarına göre iki kat arttığına dikkati çeken Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Şu anda yapılan erken rezervasyonların yüzde 50'sinin Türkiye olması bizim 2017'de Rusya'dan beklediğimiz 3 milyon trendinin yakalanacağının göstergesi. Onun için de eğer 2016'daki gibi Avrupa, Doğu Avrupa, diğer bölgelerdeki misafir sayısını korursak, Rusya'daki ve BDT ülkelerindeki bu yükselişle iyi rakamlara ulaşılacağını ümit inanıyoruz. Beklentimiz de bu yolda ilerliyor. 2015'i yakalamasak bile rakamsal olarak yakınlaşacağımıza inanıyoruz."



"Rusya'dan çok ciddi bir talep var"



Duran, Rusya'dan çok ciddi bir talep olduğunu ancak Avrupa'nın henüz o trendi gösteremediğini bildirdi.



Güney Akdeniz, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan'a çok ciddi rezervasyon akışı olduğunu aktaran Duran, "Tahmin ediyoruz önümüzdeki birkaç ay, Berlin fuarına kadar biraz daha belli olur. Herhalde bu sene Avrupa'da last minute (son dakika) rezervasyonlarla belirli noktalara ulaşırız. Çünkü İspanya, Yunanistan doldu diye haberler geliyor. Doğruysa last minute olarak herkes sonuçta Antalya'ya, Türkiye'ye geleceklerdir." dedi.



Erken rezervasyonların öneminden bahseden Duran, enflasyon bir taraftan, döviz kurundaki hareketler bir taraftan bunların fiyatlara yansıyacağını belirtti.



Söz konusu farkları, fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarına değinen Duran, şöyle devam etti:



"Çünkü bu sene daha iyi bir sene geçirmek istiyoruz. Erken rezervasyonu şöyle düşünüyoruz: İç pazar, Avrupalılar daha ucuza geliyor, biz pahalıya geliyoruz. Bunun ana teması Avrupalılar erken rezervasyondan yararlanarak alır. Biz maalesef Türkler planlama yapmayız. Son dakikada seyahate çıkarız, pahalı seyahat ederiz. Aslında şirketler kendilerini planlamalı ve böylece de gözükmeyen bir şekilde çalışanının cebine para koymuş olur. Ben bugün, yazın yapacağım tatilin rezervasyonunu yaparsam, yüzde 45 indirim oluyor. Yüzde 45 indirim demek cebimden o kadar az para çıkıyor demek."



Duran, erken rezervasyonların herkes için büyük bir avantaj olduğunu ve bundan yararlanmak gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye de bu yolda gidiyor. Her geçen yıl Türkiye'deki seyahat hareketliliğinin arttığını görüyoruz." diye konuştu.



"Bu sene esas Avrupa pazarı olacaktır"



Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da 2017 yılında Rus turist trafiğinin başlayacağını, dolasıyla Rusların gelmesiyle geçen yıla nazaran olumlu bir hareketlilik olacağını belirtti.



"Avrupa pazarındaki gelişmeler sezonun seyrini gösterecektir." diyen Yağcı, ocak, şubat ve mart aylarının erken rezervasyonun yapıldığı dönemler olduğunu hatırlattı.



Bu dönemdeki rezervasyonların Türkiye'nin, Avrupa pazarında nasıl şekilleneceğini göstereceğine dikkati çeken Yağcı, Türkiye'nin dünyada önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin, dünyada en çok ziyaret edilen altıncı ülke olduğuna değinen Yağcı, Türkiye'nin turizm alanında dünyada marka olduğunu bildirdi.



"Turizmde 2017 milat olmalı"



Yağcı, 2017'nin Türkiye için turizm anlamında milat olması gerektiğini, bu noktada Türkiye'nin güçlü turizmini koruması gerektiğini ifade etti.



Rus pazarının açılmasının çok önemli olduğuna işaret eden Yağcı, "Bugünkü koşullarda siyasi ve politik anlamda bölgemizde herhangi olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece turizmde bir büyüme yılı olacağını öngörmekteyiz." dedi.