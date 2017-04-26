Rus Silahlarına İlgi Artıyor"

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada Rus silahlarına ilginin arttığını ve bunun sadece siyasi açıklamalardan değil kontrat hacminden de anlaşıldığını söyledi.



Putin askeri sanayi komisyonunda yaptığı açıklamada, "Dünyada Rus silahına ilgi artıyor. Bunu görüyoruz. Bunu sadece siyasi açıklamalardan değil, kontrat hacminden de görüyoruz. Bu bizim silahlarımızın gerçek askeri koşullarındaki etkili kullanımı sayesinde gerçekleşiyor" dedi.



Rus lider, Rusya'nın dünya silah piyasasındaki pozisyonunu güçlendirmek için bu imkandan faydalanılması gerektiğini belirtti. - Moskova