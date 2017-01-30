Rus Silah Devinden Okul Öncesi Yaştaki Çocuklara Öykü Kitabı

Dünyanın en büyük tank üreticilerinden Rus Uralvagonzavod şirketi, okul öncesi yaştaki çocuklar için öykü kitabı yayımladı.



"Küçük Tankın Maceraları" adlı resimli öyküde, Uralvagonzavod'ın müzesinde yanlışlıkla unutulan bir oyuncağın hikayesini anlatıyor.



Geceyi müzede geçiren oyuncak tank, burada gerçek silahlarla tanışıyor ve onların yabancı topraklardaki "maceralarını" dinliyor.



Şirketin açıklamasında ünlü çocuk kitapları yazarı Svetlana Lavrova tarafından kaleme alınan öykü için "Kitap, anlaşılması kolay bir dilde, okul öncesi çağdaki çocuklara muharebe araçlarını anlatıyor" deniyor.





Açıklamada, kitabın çocuklara vatanseverlik aşılayacağı ve gençleri mühendisliğe özendireceği belirtiliyor.



Uralvagonzavod, Urallar'ın Nijni Tagil kentinde 80 yıldır muharebe araçları üretiyor. Şirket daha önce de ergenlik çağındaki çocuklar için bir kitap yayımlamıştı.



'Küçük tank Berlin'e gider'



Son kitap sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir Facebook kullanıcısı, "Artık çocuklarımıza barışçı bir şeyler sunma zamanı" dedi.



Bir Twitter kullanıcısı ise, yeni öykü kitabıyla ilgili bir karikatür paylaştı. Karikatürde çocuk olarak resmedilen Almanya Başbakanı Angela Merkel yatakta ağlıyor. Başucunda oturarak Merkel'e hikaye kitabını okuyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Sonra, küçük tank Berlin'e gitmeye karar verir" diyor.





Geçtiğimiz yıl Ekim ayında da Carobus adlı bir mobilya üreticisi 2014'te Doğu Ukrayna üzerinde Malezya Havayolları uçağını düşüren BUK füzesi'nin bataryası şeklinde bir çocuk yatağı piyasaya sürmüştü.





Uçakta 298 kişi hayatını kaybetmişti.



Firma yöneticisi Anton Koppel, çocuk yatağına gelen tepkiler üzerine "Bunda olağanüstü bir şey yok. Bazıları doktor, bazıları fırıncı, bazıları da asker olmak isteyerek büyür" demişti.