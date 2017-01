Rus Siber Saldırı Krizi Amerikan Senatosu'nda

Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Başkanlık Seçimleri'ne siber saldırı yoluyla müdahale ettiği suçlaması Amerikan Senatosu'nda görüşüldü. Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Moskova yönetiminin Amerikan seçimlerine müdahale etmek için kampanya yürüttüğü iddiasını tekrarladı:



Anhörung vor US-Senat: Russische Cyber-Attacken bedrohen Sicherheit: Russische Cyber-Attacken sind nach… https: //t.co/wHiiQzF96E #ARD— Hierkaufichein (@Hierkaufich) January 5, 2017



"Bu bizi 60'lı yıllara, Soğuk Savaş'ın en revaçta olduğu döneme geri götürüyor. Ama bu durumda olduğu gibi, seçim sürecine bu kadar direkt ve agresif bir şekilde müdahale edilmesi ile şu ana kadar asla karşı karşıya kalmamıştık."



29 Aralık'ta Obama yönetimi, "Rusya'nın başkanlık seçimine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddiasıyla 35 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini istedi.



Moskova bu iddiaları reddetti ve alınan karara karşılık verilmesini Trump yönetiminin görevi devralacağı 20 Ocak'a kadar erteledi.



Putin won't expel 35 U.S. diplomats from Russia bc he's not a sour-grapes juvenile aching to risk world peace to delegitimize a successor. pic.twitter.com/4TjqiHtLL1— Philip Schuyler (@FiveRights) December 30, 2016



Donald Trump ise Rusya'ya yönelik suçlamaları "haksızlık" olarak nitelendirdi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Polemik Rusya ABD Amerikan saldırı Siber krizi 2016 ABD başkanlık seçimleri Senatosunda Rus Siber saldırılar Gepost: 05 januari 2017