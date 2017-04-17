Rus Senatör Puşkov: "Avrupa'yı Hoş Olmayan Bir Ortaklık Bekliyor"

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın güçlenmesinin ve idam cezasının geri getirilmesinin Ankara ve Brüksel'in ilişkilerinin kötüleşmesine neden olacağı değerlendirmesi yaparak, "Avrupa'yı hoş olmayan bir ortaklık bekliyor" dedi.



Puşkov sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ülkesinde bir zafere daha imza attı. Referandum ona sınırsız yönetimin yolunu açtı. Avrupa'yı hoş olmayan bir ortaklık bekliyor. İdam cezasının getirilmesiyle Ankara ve Brüksel arasında daha fazla sürtüşme yaşanabilir" ifadelerini kullandı.



Puşkov şu şekilde devam etti:



"Türkiye'de idam cezasının getirilmesi durumunda ülkenin Avrupa Konseyi'ne iştiraki altüst olur ve bu Türkiye'nin AB ile nihai olarak ayrılmasına sebep olur. Bu AB nüfuzunu ve Avrupa değerleri bölgesini azaltır" - Moskova