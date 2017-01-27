Rus Sberbank'ın Tüketici Kredilerinin Hacmi Yüzde 54 Arttı

Sberbank Perakende Ürünler Departmanı Başkanı Natalya Alımova, 2016 yılında tüketici talebinin artış göstermesi sebebiyle Sberbank'ın verdiği tüketici kredi hacminin önceki yıla göre yüzde 54 arttığını açıkladı.



Alımova yaptığı açıklamada,"2016 yılında tüketici kredisi olarak 797 milyar ruble, 2015 yılında da 519 milyar ruble verildi. Bunun yanı sıra 2016 yılında Sberbank'ın sağladığı tüketici kredilerinin hacmi kriz öncesi 2014 yılında tespit edilen hacmine ulaştı. Geçtiğimiz Aralık ayında 88 milyar ruble tüketici kredisi verildi ki 2014 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek göstergedir" şeklinde konuştu.



Alımova, bu eğilimin tüketici talebinin artması ve faiz oranlarının azalmasından kaynaklandığını bildirerek, "2016 yılında Sberbank üç defa tüketici kredilerinin faiz oranını azalttı, üç defa özel fırsatlar düzenledi. Temel faiz oranları kriz öncesi seviyesine dönmüş bulunuyor" dedi. - Moskova