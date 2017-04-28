Rus Savaş Gemisiyle Çarpışan Geminin Yetkililerinden Açıklama

İstanbul Sarıyer Kilyos açıklarında Rus savaş gemisi ile çarpışan "Youzarsıf H" isimli yük gemisinin kayıtlı olduğu acentanın operasyon sorumlusu Mustafa Tunç, yük gemisinin sadece baş tarafında biraz çürük olduğunu söyledi. Sarıyer Kilyos açıklarında dün "Liman" isimli Rus savaş gemisiyle canlı hayvan taşıyan "Youzarsıf H" isimli yük gemisi çarpışmış, çarpışma sonucunda Rus savaş gemisi batmıştı. Rus savaş gemisinde bulunan 78 kişilik mürettebat ise kurtarılmıştı. Kazanın ardından yük gemisinin kayıtlı olduğu acentanın operasyon sorumlusu Mustafa Tunç açıklamalarda bulundu. Tunç, yük gemisinin sadece baş tarafında biraz çürük olduğunu fakat bunun, geminin seyir almasına engel olmadığını belirtti. Tunç, gemiden bulunan 8 bin 800 adet koyunun ise zarar görmediğini açıkladı. Koyunların zarar görmemesi açısından yola çıktıkları Romanya'nın Midya Limanı'na geri götürülerek tahliyelerine karar verildiğini söyleyen Tunç, geminin şu anda seyir aldığını ifade etti.



Yük gemisinin kayıtlı olduğu acentanın operasyon sorumlusu Mustafa Tunç yaşanan kazayı şöyle anlattı:



"Gemimiz Romanya'nın Midya Limanı'ndan 8 bin 800 adet küçükbaş hayvan, koyun yüklü olarak hareket etti. Dün öğlen saatlerinde, saat 11.27'de İstanbul trafik hizmetleriyle irtibata geçtikten sonra boğaza doğru ilerlediğini beyan etti. Saat 12.30 civarında ise geminin bir Rus gemisiyle çatıştığını öğrenmiş bulunduk. Gemimiz ilk raporlarında geminin bir savaş gemisi olduğunu ancak o kadar görebildiğini, çok yoğun sis olduğunu beyan etti. Daha sonra geminin isminin "Liman" olduğunu ve bir Rus istihbarat savaş gemisi olduğunu öğrendik. Tabi bu tür gemiler küçük oluyor. Normal savaş gemileri gibi heybetli değil. Daha ufak hücum botu tarzında oldukları için muhtemelen bordasından aldığı yarayla birlikte boğazın sularına gömüldü."



"BİZİM GEMİMİZİN SADECE BAŞ TARAFINDA BİRAZ ÇÜRÜK OLDU"



Yük gemisinin sadece baş tarafında küçük bir hasar olduğunu ve koyunların iyi durumda olduğunu söyleyen Tunç, "Tabi bizim gemimizde sadece baş tarafında biraz çürük olduğunu öğrendik. Fakat bu olay seyrine mani değil. Gemimizin seyir için herhangi sorunu bulunmuyor. Yüküne dair herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Romanya'nın Midya Limanı'na gemi tahliyesi için geri gönderildi. Bize gelen ilk raporlar geminin büyük dere koyuna demirlenip ardından hukuki sürecin başlatılacağı yönündeydi. Fakat daha sonra canlı bir hayvan gemisi olduğu için yükün zarar görmemesi açısından, hayvanların selameti açısından geminin Romanya Midya Limanı'na yükü geri tahliye etmesine karar verildi sahil güvenlik tarafından. Tabi olayı ilk duyduğumuz andan itibaren sahil güvenlik ve kıyı emniyetinin çok hızlı bir şekilde müdahalesinden dolayı Rus savaş gemisindeki 78 tane askerin kurtarıldığını öğrenmiş olduk. Yaklaşık 15 tane mürettebatın bizim gemimiz tarafından denizden çıkartıldığını geri kalan mürettebatın ise sahil güvenlik tarafından kurtarıldığını öğrendik" şeklinde konuştu.



(Metin Başar/İHA)