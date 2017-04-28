Rus Savaş Gemisinin Mürettebatı Ülkelerine Gitti

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında bir yük gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisinin kurtarılan 78 kişilik mürettebatı özel uçak ile ülkelerine gitti.



Canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemi ile çarpıştıktan sonra batan "Liman" isimli Rus bayraklı istihbarat gemisinin mürettebatı, Rusya'dan gönderilen özel uçak ile ülkelerine gönderildi.Saat 01.20 sıralarında Atatürk Havalimanına inen Tupolev 154 tipi uçak ikmal yaptıktan sonra, batan geminin mürettebatını alarak İstanbul'dan ayrıldı.



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