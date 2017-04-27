Rus Savaş Gemisinin Kaza Yaptığı Bölge Havadan Görüntülendi

Sarıyer Kilyos açıklarında "Liman" isimli Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan "Youzarsıf H" isimli yük gemisi çarpıştı. Kazanın yaşandığı bölge havadan drone ile görüntülendi.



Sarıyer Kilyos açıklarında "Liman" isimli Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan, Togo bayraklı "Youzarsıf H" adlı yük gemisi çarpıştı. Kazanın meydana geldiği bölge havadan drone ile görüntülendi.



Görüntülerde, kazanın meydana geldiği Kilyos açıklarında yoğun sis olduğu görülüyor. - İSTANBUL