Rus Savaş Gemisinin Kaza Yaptığı Bölge Havadan Görüntülendi
Rus savaş gemisinin kaza yaptığı bölge havadan görüntülendiİSTANBUL - Sarıyer Kilyos açıklarında "Liman" isimli Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan "Youzarsıf H" isimli yük gemisi çarpıştı.
Rus savaş gemisinin kaza yaptığı bölge havadan görüntülendi
İSTANBUL - Sarıyer Kilyos açıklarında "Liman" isimli Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan "Youzarsıf H" isimli yük gemisi çarpıştı. Kazanın yaşandığı bölge havadan drone ile görüntülendi.
Sarıyer Kilyos açıklarında "Liman" isimli Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan, Togo bayraklı "Youzarsıf H" adlı yük gemisi çarpıştı. Kazanın meydana geldiği bölge havadan drone ile görüntülendi.
Görüntülerde kazanın meydana geldiği Kilyos açıklarında yoğun sis olduğu görülüyor.
(AFS-HB-