Boğaz'dan Geçen Rus Savaş Gemisinde Askerler Silahla Nöbet Tuttu

Rus Donanması'na ait 152 borda numaralı "Nikolay Filchenkov" isimli savaş gemisi saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı.

Geminin geçişi esnasında güvenlik önlemleri kapsamında, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemi ve deniz polisi eşlik etti.

KAR MASKERLİ ASKERLER NÖBET TUTTU

Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güverteye çıkan mürettebatın sahili izlediği görüldü. Geminin diğer bölümlerinde ise eli silahlı bir grup maskeli askerin ise nöbet beklediği gözlendi.

Karadeniz'den giriş yapan gemi yaklaşık 1 buçuk saatte İstanbul Boğazından geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı.