Rus Savaş Gemisi Yük Gemisiyle Çarpıştı

Kilyos açıklarında bir savaş gemisi ile yük gemisi çarpıştı.

Rus Savaş Gemisi Yük Gemisiyle Çarpıştı

Kilyos açıklarında bir savaş gemisi ile yük gemisi çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

(İHA)