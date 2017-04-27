Rus Savaş Gemisi Yük Gemisiyle Çarpıştı

Kilyos açıklarında bir savaş gemisi ile yük gemisi çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.(İHA)
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