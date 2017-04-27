Rus Savaş Gemisi Personeli Böyle Kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstanbul Boğazı yakınlarında batan Rus gemisinin mürettebatının kurtarılma anına ait fotoğrafları paylaştı. TSK'dan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait Rfs Lıman isimli istihbarat gemisi ile Togo bandıralı Youzarsıf H isimli yük gemisinin 27 Nisan 2017 tarihinde saat 11.45 civarında İstanbul Boğazı yaklaşma sularında Kilyos'un kuzeyinde 29 kilometre mesafede yoğun sis nedeniyle çarpıştığı, Türk arama kurtarma sahasında meydana gelen kaza sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarınca olaya süratle müdahale edilerek 78 kişiden oluşan Rus askeri gemisi personelinin tamamının sağ olarak kurtarıldığı, anılan Rus askeri gemisinin kaza sonrasında kısa süre içerisinde battığı ve kayıp gemi personelinin bulunmadığı ifade edilmişti. TSK, gerçekleştirilen kurtarma operasyonuna ilişkin video ve fotoğrafları yayınladı. Rus mürettebatın kurtarılma anları paylaşılan karelere yansırken, Rusya Federasyonu'na ait geminin sular altında kalma anları da görüntülerde yer aldı.



(Musa Erdoğan/İHA)