Rus savaş gemisi İstanbul Boğaz'ından geçti



İSTANBUL - Rus donanmasına ait bir savaş gemisi sabah saat 10.30 sıralarında İstanbul Boğazından geçiş yaptı.

Rus donanmasına ait 156 borda numaralı "Aman" isimli bir savaş gemisi sabah saat 10.30 sırlarında İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'den gelerek Boğaz'dan geçen savaş gemisine geçişi süresince sahil güvenlik ekipleri eşlik etti.