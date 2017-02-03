ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' geçti.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na bugün saat 07.30'da giriş yapan, 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli Rus savaş gemisi, saat 09.30'da, kent önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü'ndeki dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, saat 09.45'te, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndü. Sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü. - Çanakkale
Rus Savaş Gemisi Çanakkale'den Geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' geçti.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' geçti.