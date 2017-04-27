Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazından Geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale boğazından geçtiÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan, geçti.
Rus savaş gemisi Çanakkale boğazından geçti
ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan, geçti.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli Rus savaş gemisi, saat 16.00'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Güvertesinde can yelekli personelin olduğu gözlenen gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
(GD