Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazından Geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale boğazından geçtiÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 156 borda numaralı 'Yamal' adlı askeri gemi Çanakkale boğazından geçti.

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazından Geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale boğazından geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 156 borda numaralı 'Yamal' adlı askeri gemi Çanakkale boğazından geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaz girişi yapan '156' borda numaralı 'Yamal' adlı gemi, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
(GD

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