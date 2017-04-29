Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı Rus Savaş gemisi 'Yamal' Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



Rus Donanması'na ait 156 borda numaralı Rapucha sınıfı 112 metrelik 'Yamal' isimli Rus savaş gemisi, bugün saat 06.00'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'nın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen Rus savaş gemisi, saat 07.50 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ve Türk sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



- Çanakkale