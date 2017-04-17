Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı Rus savaş gemisi, saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin boğazdan geçişi esnasında üzerinde çok sayıda mürettebatın olması dikkat çekti.



(Murat Yüksel - Gürkan Düzenli /İHA)