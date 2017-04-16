Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Rus Donanması’na ait "152" borda numaralı ‘Nikolay Filchenkov’ adlı gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Rus Donanması'na ait "152" borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olan 152 borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi 17.25'te Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE