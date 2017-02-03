Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden bugün saat 07.30 Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' Rus savaş gemisi, saat 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE
Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Rus Donanması’na ait 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.