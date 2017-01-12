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Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus donanmasına ait 130 borda numaralı ‘Korolev’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus donanmasına ait 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait 'Korolev' Marmara Denizi istikametinden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.05'te Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Ege Denizine doğru yol aldı. Ropucha sınıfı, 112 metre boyundaki gemiye, sahil güvenlik ekipleri refakat etti. - ÇANAKKALE

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