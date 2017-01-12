Rus donanmasına ait 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait 'Korolev' Marmara Denizi istikametinden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.05'te Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Ege Denizine doğru yol aldı. Ropucha sınıfı, 112 metre boyundaki gemiye, sahil güvenlik ekipleri refakat etti. - ÇANAKKALE
Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Rus donanmasına ait 130 borda numaralı ‘Korolev’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Rus donanmasına ait 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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