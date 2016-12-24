Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasının Karadeniz flosuna ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov', Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Rus savaş gemisi, saat 13. 15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizine doğru yol aldı. Gemiye geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE
Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı ‘Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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