Rus Savaş Gemisi Battı, Mürettebat Kurtuldu
Rus askeri keşif gemisi "Liman" kilyos açıklarında battı.
Rus askeri keşif gemisi "Liman" kilyos açıklarında battı. "Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Tass haber ajansına yapılan açıklamada, "27 Nisan'da Moskova saatiyle 11: 53'de Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre uzaklığında Karadeniz Filosu'nun Liman gemisi Aşot-7 ile çarpıştı" denildi. Yapılan açıklamada, mürettebattan yaralananın olmadığı ve mürettebatın kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. Olay yerine Karadeniz Filosu'nun gemileri yönlendirildi. Aynı zamanda An-26 uçağı da bölgeye gönderildi. - Moskova