Rus Savaş Gemisi Battı, Mürettebat Kurtuldu

Rus askeri keşif gemisi "Liman" kilyos açıklarında battı. "Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Tass haber ajansına yapılan açıklamada, "27 Nisan'da Moskova saatiyle 11: 53'de Karadeniz'in güneybatısında İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre uzaklığında Karadeniz Filosu'nun Liman gemisi Aşot-7 ile çarpıştı" denildi. Yapılan açıklamada, mürettebattan yaralananın olmadığı ve mürettebatın kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. Olay yerine Karadeniz Filosu'nun gemileri yönlendirildi. Aynı zamanda An-26 uçağı da bölgeye gönderildi. - Moskova