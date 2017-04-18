Rus Şarkıcı Türkiye'yi Öve Öve Bitiremedi

Rusya'nın ünlü yıldızı, Glukoza lakaplı şarkıcı Natalya İonova, tatil yaptığı Bodrum izlenimlerini ve fotoğrafını kendi Instagram sayfasında paylaştı. Türkiye'yi öve öve bitiremeyen yıldız şarkıcı, hayranlarına tatil için Türkiye'yi önerdi.

"TATİLE GİTTİĞİM İLK YER"

Rus yıldız Bodrum ile ilgili duygularını şöyle paylaştı:

Sıcak havayı özledim! Bence kış uzadı gibi. Dürüst söylemek gerekirse bu yazın nereye gitmek lazım düşünüyorum. Bir çoğu buradan (Bodrum) çok memnun. İtiraf etmem lazım ki, Türkiye'ye tatile gittiğim ilk yer. Ve bu unutulmaz!

"HER ZAMAN BOL GÜNEŞLİ"

Muhteşem deniz, leziz yemek, çocuklar için çok sayıda eğlence, fazla uzak da değil uçakla, her zaman bol güneşli...

İşte Bodrum hayatımın ilki olacak. Burası için özel Türkiye diyorlar, bir sözle muhteşem!