Rus Rublesi Dolar Karşısında 1,5 Yılın Zirvesinde

MOSKOVA (AA) – Rus rublesi, dolar karşısında 59 bandının altına inerek, son 1,5 yılın "en değerli" seviyesine ulaştı.



Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin devam etmesiyle Rusya piyasalarında oluşan olumlu hava, Rus rublesini de dolar karşısında güçlendirmeye devam ediyor.



Dolar/ruble paritesi, günün ilk yarısında Temmuz 2015'ten bu yana ilk kez 59 bandının altına inerek 58,95'e gerilerken, avro/ruble paritesi de 63,1 seviyesini gördü.



Analistler, petrol fiyatlarında yaşanan ılımlı yükselişin, dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Rusya'nın para birimindeki değerlenmeyi desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.