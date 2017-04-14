Rus Robotu FEDOR İki Eliyle Silah Kullanabiliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Rusya'da üretilen ve 2021 yılında uzaya gönderilmesi planlanan FEDOR isimli robotun artık iki eliyle ateş edebildiğini söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Rogozin "Robot FEDOR, iki elini kullanarak ateş etme hünerlerini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Rogozin'in tweetleri:





​FEDOR'un ayrıca ateş ederken hedef alıp karar verme becerisine de sahip olduğunu aktaran Rogozin, "Bir terminatör değil, birçok alanda kullanışlı olacak bir yapay zeka geliştiriyoruz" açıklamasını da yaptı.

UZAY İSTASYONUNDA HİZMET VERECEK

FEDOR'un, uzay araştırmaları sırasında astronotlara yardım etmesi ve uzay istasyonunda hizmet vermesi bekleniyor.

​FEDOR ayrıca anahtar kullanarak kapı kilidi açabiliyor, yangın söndürebiliyor, testere kullanabiliyor, araba çalıştırabiliyor.