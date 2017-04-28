Rus Pilotun Öldürülmesinden Yargılanan Çelik'in Davası Sürüyor

Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Alparslan Çelik'in de arasında bulunduğu 17 kişinin, 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlamasıyla İzmir'de yargılandığı davaya devam edildi. Karara bağlanması beklenen duruşma, gelmeyen tutuksuz sanık ve sanık avukatları nedeni ile mayıs ayına ertelendi.



Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Alparslan Çelik'in de arasında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı davaya, İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. 4. celsesi görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Sanık Erdi E.'nin avukatı Semra Özgün, Sanık İrfan D.'nin avukatı Mert Dinç, sanık Yiğit D.'nin avukatı Esad Aslan, sanık Muhammet E.'nin avukatı Seda Ayaz Aksoy ve sanık Avni U.'nun avukatı Hüsnü Yıldırım duruşmaya katılırken, diğer sanıkların avukatları mazeret göstererek, tutuksuz sanık İbrahim İ. de mazeret göstermeksizin duruşmaya katılmadı.



Başka bir suçtan ve bu dosyadan tutuklu bulunan sanık Erdi E. duruşmayı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu cezaevinden takip etti. Mahkeme başkanı, bu celsede dosyayı karara bağlayacağını ancak tutuksuz sanığın ve bir kısım sanık avukatlarının mazeret dilekçesi göndererek gelmemesi nedeniyle kararın bir sonraki duruşmaya kaldığını belirtti. İrfan D.'nin avukatı Mert Dinç, müvekkilinin dosyadan ayrılması talebinde bulunurken sanık Alparslan Çelik'in de savunmasını destekler beyanı olduğunu, müvekkilinin olayla hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi.



Yalan söylemek mücahide yakışmaz



Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile ifade veren sanık Erdi E., "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Ben Suriye'de bir mücahidim. Biz orada ölümden korkmayız Allah'a sığınırız. Yalan söylemek bir mücahide yakışmaz. Söz konusu silahları biz getirmiş olsaydık gönül rahatlığıyla söylerdim. Bundan dolayı beraatımı istiyorum" dedi.



Karar bir sonraki duruşmaya



Mahkeme başkanı, duruşmaya mazeret dilekçesi gönderip katılmayan sanık avukatlarının mazeretlerinin son kez kabulüne, duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık İbrahim Ç.'nin zorla getirilmesine, eksikliklerin giderilmesi için ve dosyayı karara bağlamak için duruşmayı mayıs ayına erteledi.



Olayın geçmişi



İzmir'in Karabağlar ilçesinin Hatay semtinde, 31 Mart 2016'da polise yapılan ihbarda, bir lokantada silahlı kişiler olduğu belirtildi. İhbar üzerine belirtilen yere giden ekipler, Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik ile yanında bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 17 şüphelinin üzerinde, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 makineli tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp Silahı Bulundurmak' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Alparslan Çelik'in de arasında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi, 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Görülen ilk duruşmada da tutuklu bulunan sanıklar tahliye edildi.



Takipsizlik kaldırılmıştı



Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu, paraşütle atladıktan sonra Suriye topraklarında öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik hakkında bu suçtan verilen takipsizlik kararı da bir süre önce Rusya'dan gelen yeni belgeler üzerine kaldırılmıştı. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, yeni iddia ve delillerin oluştuğunu belirtip, daha önce verdiği takipsizlik kararını kaldırmış ve yeniden soruşturma başlatmıştı. - İZMİR