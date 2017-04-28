Rus Pilotu Öldürdüğü İddia Edilen Çelik'in Yargılandığı Dava

Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus uçağın pilotunu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 17 kişinin "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla yargılanmalarına devam edildi.



İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Erdi Ekici, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Tutuksuz sanık İrfan D'nin avukatı Mert Dinç tefrik (müvekkilin dosyasının ayrılma) taleplerini tekrar ettiklerini belirterek, "Sanık Alparslan Çelik'in de savunmamızı destekler beyanı olmuştur, müvekkilimizin hiçbir bağlantısı yoktur. Tefrik talebinin reddi halinde müvekkilimin beraatini talep ediyoruz, tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesine bir diyeceğimiz yoktur." dedi.



Sanık Yiğit D'nin avukatı Esad Aslan ise müvekkilinin diğer sanıklarla doğrudan bağlantısı olmadığını ileri sürerek tefrik talebinde bulundu.



Sanık Erdi Ekici de aleyhinde olan hususları kabul etmediğini belirterek, tanık dinlenilmesinden vazgeçilmesi hususunu mahkemenin takdirine bıraktığını ifade etti.



Tefrik taleplerini reddeden mahkeme başkanı sanık avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



Olay



İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir lokantada silahlı kişiler olduğu yönündeki ihbar doğrultusunda, üzerlerinde ruhsatsız 3 tabanca, otomobillerinde ise bir uzun namlulu silah ele geçirilerek gözaltına alınan 15 zanlının evlerindeki aramalarda da ruhsatsız 3 tabanca, bir pompalı tüfek ile 2 telsiz ele geçirilmişti.



Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönünde basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik'in, "sahte para" suçundan hakkında kesinleşmiş 2,5 yıl hapis ve 2 bin lira para cezası bulunduğu öğrenilmişti. Zanlının ayrıca "hükümlünün kaçmasına yardım" ve "dolandırıcılık" suçlarından da Elazığ Emniyet Müdürlüğünce arandığı belirlenmişti.



Hazırlanan iddianamede, 17 sanık hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, harp silahı bulundurmak" gibi suçlamalarla 5 ila 8 yıl arasında hapis cezası istenmişti.



Çelik hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının "Rus Hava Kuvvetleri Savaş Pilotu Sergey Rumyantsev'in ağır tahrik altında öldürülmesi" suçundan verdiği takipsizlik kararı ise yeni bilgilerin gelmesi nedeniyle kaldırılmıştı.