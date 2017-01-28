Rus Parlamentosunun Alt Kanadı Duma 'Tokat Yasası'Nı Onayladı





Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, aile içi şiddeti kısmen suç olmaktan çıkaran yasayı onayladı. Söz konusu yasa eşine ilk defa şiddet uygulayan ya da ciddi yaralanmaya sebep olmayan saldırgan için 15 gün gözaltı ve para cezası öngörüyor.



Muhalefet yasanın kadın cinayetlerini artıracağı görüşünde.



Hali hazırdaki yasanın dahi yetersiz olduğunu savunan aile içi şiddet mağduru kadınlar tasarıya sert tepki gösterdi:



"Kocam beni boğmaya çalıştı, bıçakladı, sürekli kafama tekme atıyordu. Dudağım patladı, kaburgalarım kırıldı. Birçok kez polise gittim. Polis hiçbir şey yapmadı. Her gittiğimde şikayetçi oldum ama beni kocamın yanına geri gönderdi."



Mecut yasa aile içi şiddetin her türlüsünü suç saymasına karşın sadece 2 yıl hapis cezası öngörüyor. Kurbanlar, polisi aile içi şiddet vakalarına duyarsız kalmakla suçluyor.



"Polise gidip şikayetçi oldum. Başımdan geçenleri anlattım, beni eve kilitlediğini ve pasaportuma el koyduğunu söyledim. Nihayet kaçtım, çünkü bebeğimi benden almaya çalıştı."



"Tokat yasası" olarak isimlendirilen tasarıya karşı çıkan Komünist Parti oylamayı boykot etti. Duma'da 3'e karşı 380 oyla kabul edilen tasarı, üst parlamento ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacak.



Rusya'da resmi verilere göre 2015 yılında yaklaşık 10 bin kadın aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdi.



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